Дешам "наехал" на одноклубника Лунина из-за выбора бутс и отношения к делу
Главный тренер сборной Франции отчитал полузащитника Реала Эдуардо Камавинга за плохую игру в матче с Польшей (1:1).
Между Дешамом и Камавинга произошла напряженная дискуссия после ничьей с Польшей, в результате которой "Ле Блё" заняли второе место в группе. Как информируют L'Équipe и Marca, после игры наставник намекнул на отсутствия реакции со стороны игроков, которые вышли на замену во втором тайме. Сам Камавинга в микст-зоне объяснил: "Люди думают, что выйти на замену – вот так просто. Но они ошибаются".
Франция – Польша: Дешам обвинил Левандовски в нарушении во время пробития пенальти – форвард перебил неудачную попытку
Сообщается, что Дешам был недоволен не только отношением Камавинга к своим обязанностям, но и выбором бутс Эдуардо. Главный тренер сборной Франции упрекнул игрока за то, что тот постоянно скользил по траве. Согласно источнику, между тренером и игроком возникло напряжение, и во время сегодняшней тренировки Дешам решил открыто прояснить с ним все проблемы.
Франция расписала ничью с Польшей – сейвы Скорупски и первый гол Левандовски опустили "петухов" на вторую позицию