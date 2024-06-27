Между Дешамом и Камавинга произошла напряженная дискуссия после ничьей с Польшей, в результате которой "Ле Блё" заняли второе место в группе. Как информируют L'Équipe и Marca, после игры наставник намекнул на отсутствия реакции со стороны игроков, которые вышли на замену во втором тайме. Сам Камавинга в микст-зоне объяснил: "Люди думают, что выйти на замену – вот так просто. Но они ошибаются".

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Сообщается, что Дешам был недоволен не только отношением Камавинга к своим обязанностям, но и выбором бутс Эдуардо. Главный тренер сборной Франции упрекнул игрока за то, что тот постоянно скользил по траве. Согласно источнику, между тренером и игроком возникло напряжение, и во время сегодняшней тренировки Дешам решил открыто прояснить с ним все проблемы.

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