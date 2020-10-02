"Я назвал вам сегодня расширенный список футболистов. У нас впереди три матча в плотном графике. Следовательно, было бы неправильно в случае необходимости выдергивать игроков в лагерь сборной.

Франция обнародовала заявку на матч против сборной Украины

Три поединка за восемь дней? Не скажу, много это или мало. Обычно мы проводим по два матча. Но мы прожили без встреч почти год, поэтому добавили еще одну игру. Мы адаптируемся. Применим ротацию, плюс УЕФА разрешил проводить по пять замен в официальных поединках. Это важно для здоровья футболистов. Хорошо бы, если бы это правило распространилось и на финальную часть Евро-2020.

Конечно, будет несколько изменен тренировочный процесс. Матч с Украиной станет тестом для футболистов перед игрой с Португалией. Именно в товарищеской встрече я сделаю свой выбор", – цитирует слова Дидье Дешама официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины проведет спарринг с французами уже 7 октября. 10-го числа подопечных Шевченко ждет экзамен с Германией, а 13-го – с Испанией.

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