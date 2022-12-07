"Решать только Дешаму. Мы встретимся с ним после чемпионата мира. Он создан для этой работы, и я думаю, он предпочтет сборную. Когда есть такое счастье, как работа с Дешамом, вы не стучитесь во все двери, пока он хочет оставаться на главе команды.

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Вы настаиваете, поэтому я буду честен – я хочу, чтобы Дидье остался. А разве можно найти кого-то лучше? Я говорю как президент, а не как его друг. Это тяжелая работа, а малейшая ошибка влечет поток критики. Захочет ли он продлить свое приключение? Я не знаю, но мы обсудим все детали", – цитирует Ле Гре Le Figaro.

Напомним, что Дидье Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством "Ле Блё" дошли до финала Евро-2016 и выиграли ЧМ-2018. По слухам в прессе, Дешам должен покинуть свой пост после чемпионата мира в Катаре, уступив место Зинедину Зидану. Если верить словам Ле Гре, теперь судьба экс-наставника Реала находится в руках Дешама.

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