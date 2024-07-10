“Дешам, остановись наконец, иди поиграй в падель в Монако и двигайся дальше. Он действительно не хочет, чтобы Зидан принял сборную Франции, потому что осознает, что все люди этого хотят. Он против этой идеи. Ему так больно, что от Зидана, который ни минуты не тренировал сборную Франции, ждут, что он станет спасителем, а он уже чемпион мира, полуфиналист Евро, и мы хотим, чтобы он ушел.

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Психологически на этого человека влияет то, что с начала своей карьеры он не был красавицей истории. Ему было 20, когда Мишель Платини назвал его водоносом в сборной Франции. Он самый уродливый персонаж в этой истории, и с тех пор ему приходится нелегко. Ему трудно смириться с тем, что он не имеет признания, которое соответствует его карьере. Это шрам. Дешам хочет, чтобы люди любили его, но ясно видит, что людям он совсем не нравится. Он всегда будет в тени Зидана и Платини, и это тяжело для него", – цитирует тираду Риоло RMC Sport.

Напомним, Дешам возглавляет сборную Франции уже 12 лет и имеет действующий контракт до ЧМ-2026. Специалист выигрывал Мундиаль в 2018-м, однако Евро никак не покоряется – третий поход завершился поражением от Испании в полуфинале.

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