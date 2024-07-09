Наставник “Льо Блю” никак не может найти рецепт, который бы вернул его команде результативность. За пять матчей Евро-2024 сборная Франция забила лишь один гол и тот был с пенальти. Поэтому на игру против Испании Дешам планирует внести изменения в линию атаки.

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Как сообщает L'Equipe, Антуан Гризманн останется на скамейке запасных. Игрок Атлетико находится не в форме. Вместо него в стартовом составе должен выйти на поле Рандаль Коло-Муани. Наряду с нападающим ПСЖ будут играть Усман Дембеле и Килиан Мбаппе.

Напомним, что сборная Франции сыграет в полуфинале Евро-2024 против Испании 9 июля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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