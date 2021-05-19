"Возвращение Карима стало важным шагом. Мы встретились и тщательно все обсудили. Это стало первым шагом, после которого я долго все обдумывал. Я не буду раскрывать вам темы нашего разговора.

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Я никогда не говорил, что Карима невозможно вызвать. Это не было табу. Но в какой-то момент мне всегда задавали одни и те же вопросы. Почему, как... Возможно, это не те ответы, которые вам нравятся, но я объяснял. Если это повторяется снова и снова, то через некоторое время стает бесполезным.

Решающим стал момент, когда Карим сам проявил свою заинтересованность. После этого для меня все было решено. Это можно было сделать и раньше, но сейчас уже ничего не изменишь", – приводит слова Дешама RMC Sport.

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