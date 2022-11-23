На 13-й минуте матча Франция – Австралия (4:1) левый защитник Баварии и "Ле Бле" Лукас Эрнандес упал на газон и схватился за правое колено, после чего покинул поле при помощи врачей.

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После матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал состояние игрока. "Он пройдёт медицинское обследование, но мне кажется, что травма довольно серьёзная. Однако нужно дождаться подтверждения. Это большая ложка дёгтя в сегодняшней игре", – отметил Дешам в комментарии TF1.

Оформивший дубль Оливье Жиру посвятил эту победу Лукасу Эрнандесу.

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