Решающий матч отбора на ЧМ-2020 между Ганой и ЮАР был испорчен скандалом.

Сборная Ганы минимально победила и вышла из группы в финальный раунд отбора благодаря лучшей разнице мячей.

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Самая большая проблема в том, что ЮАР проиграла из-за пенальти, которого не должно было быть. После подачи с углового игрок Ганы бездарно симулировал, но арбитр назначил пенальти. Да и даже при выполнении удара партнер Анде Айю уже стоял в штрафной.

Такой беспредел арбитров изрядно возмутил общественность. Болельщики требуют Африканскую конфедерацию вмешаться и по меньшей мере назначить переигровку.

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