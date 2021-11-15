Дерзкое ограбление: ЮАР выбросили из борьбы за поездку на ЧМ благодаря выдуманному пенальти – матч требуют переиграть
Решающий матч отбора на ЧМ-2020 между Ганой и ЮАР был испорчен скандалом.
Сборная Ганы минимально победила и вышла из группы в финальный раунд отбора благодаря лучшей разнице мячей.
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Самая большая проблема в том, что ЮАР проиграла из-за пенальти, которого не должно было быть. После подачи с углового игрок Ганы бездарно симулировал, но арбитр назначил пенальти. Да и даже при выполнении удара партнер Анде Айю уже стоял в штрафной.
Такой беспредел арбитров изрядно возмутил общественность. Болельщики требуют Африканскую конфедерацию вмешаться и по меньшей мере назначить переигровку.
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