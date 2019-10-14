Дерзкая рабона Эль-Абделлауи в матче против сборной Испании – момент дня квалификации к Евро-2020

Защитник сборной Норвегии Омар Эль-Абделлауи отличился элегантным пасом рабоной в матче против Испании.
Омар Эль-Абделлауи запомнился фантастическим пасом в матче против "Фурии рохи".
Норвегия – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча
Защитник подключился к атаке сборной Норвегии и отдал точную навесную передачу рабоною. Именно эту передачу УЕФА признал лучшим моментом дня квалификации к Евро-2020.
Отметим, что Норвегия спасла ничью в матче против Испании (1:1), а решающий гол забил Кинг уже в компенсированное время.
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