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Дерзкая рабона Эль-Абделлауи в матче против сборной Испании – момент дня квалификации к Евро-2020

09:42 46 Читати українською
Дерзкая рабона Эль-Абделлауи в матче против сборной Испании – момент дня квалификации к Евро-2020
Омар Эль-Абделлауи / Yahoo

Защитник сборной Норвегии Омар Эль-Абделлауи отличился элегантным пасом рабоной в матче против Испании.

90+4’ Джошуа Кинг
 
Сауль Ньигес 47’
47’ Сауль Ньигес
90+4’ Джошуа Кинг

Омар Эль-Абделлауи запомнился фантастическим пасом в матче против "Фурии рохи".

Норвегия – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

Защитник подключился к атаке сборной Норвегии и отдал точную навесную передачу рабоною. Именно эту передачу УЕФА признал лучшим моментом дня квалификации к Евро-2020.

Отметим, что Норвегия спасла ничью в матче против Испании (1:1), а решающий гол забил Кинг уже в компенсированное время.

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Евро-2020 Омар Эль-Абделлауи Омар Эль-Абделлауи Норвегия Норвегия Испания Испания Видеоновости Норвегия - Испания
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