"Первый гол – это не только ошибка Лунина, там была цепочка ошибок. Пропустили гол – так бывает. После пропущенного гола доминировали, поэтому нужно проанализировать игру и двигаться дальше.

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Результат матча справедливый, скорее всего. Румыния была лучше, забила 3 гола. Тяжелая игра, все футболисты понимают, что такого не должно быть, сейчас важно проанализировать все и двигаться дальше.

Не могу ответить, почему так произошло. Честно скажу – не знаю. Это футбол, так сложилось. Тяжело, когда пропускаешь гол, команда соперника закрывается и ловит тебя на контратаках, а потом пропускаешь еще раз. Это тяжело.

Будем работать, у нас есть шансы. Никто не говорит, что мы должны сдаваться. Я считаю, что это хороший урок, важный опыт для всех. Нечего стесняться, мы должны быть мужчинами и делать свое дело. Дерьмо иногда случается", – сказал Забарный в комментарии Tribuna.

Напомним, впереди у подопечных Сергея Реброва еще два матча – против Словакии и Бельгии.

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