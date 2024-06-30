"Мне жаль, что так произошло. На самом деле у нас очень хорошая, качественная команда, тренерский штаб хороший, но такое также случается, с этим ничего не поделаешь. Мне понравилось как сказал Илья Забарный, что дерьмо иногда случается. Мы показали плохую игру против Румынии, а они, наоборот, выдали свою лучшую, наверное, это во многом повлияло.

УЕФА исправил ошибку с игроком сборной Украины – его записали в россияне, хотя он родился в Донецке

За кого буду болеть на Евро-2024 после вылета Украины? Болею за Португалию в основном из-за Криштиану Роналду, потому что он мой кумир не только детства, но и всей футбольной жизни", – поделился Русин в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что Назарий выступает за английский Сандерленд. В прошлом сезоне нападающий сыграл в 27 матчах, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами.

Забарный знал о проблеме сборной, 2 украинца в топе разочарований – формат Евро предлагают изменить из-за Украины