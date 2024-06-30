"Дерьмо иногда случается": Русин процитировал Забарного, описав выступление Украины на Евро-2024
Нападающий Сандерленда Назарий Русин поделился мыслями относительно выступления сборной Украины на Евро-2024.
"Мне жаль, что так произошло. На самом деле у нас очень хорошая, качественная команда, тренерский штаб хороший, но такое также случается, с этим ничего не поделаешь. Мне понравилось как сказал Илья Забарный, что дерьмо иногда случается. Мы показали плохую игру против Румынии, а они, наоборот, выдали свою лучшую, наверное, это во многом повлияло.
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За кого буду болеть на Евро-2024 после вылета Украины? Болею за Португалию в основном из-за Криштиану Роналду, потому что он мой кумир не только детства, но и всей футбольной жизни", – поделился Русин в интервью Украинскому футболу.
Заметим, что Назарий выступает за английский Сандерленд. В прошлом сезоне нападающий сыграл в 27 матчах, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами.
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