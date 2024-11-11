После очередного тура Серии А украинский нападающий Ромы Артем Довбик остался без тренера. Джалоросси впервые с 1959 года дважды подряд уступили Болонье на родном Стадио Олимпико (2:3). Это поражение стало финальной точкой в римской истории хорватского тренера Ивана Юрича. Почти сразу после финального свистка на официальном сайте Ромы появилось сообщение об отставке коуча. Новым наставником римского клуба может стать Роберто Манчини.

Что касается Артема, то матч против Болоньи, пожалуй, стал его худшим в составе римлян с момента переезда в Италию. Бывший форвард Жироны практически не проявил себя: был незаметным на поле, запомнился лишь несколькими жесткими единоборствами и промахом при попытке пробить по мячу. На следующий день украинцу подсластили горечь поражения – представители издания Marca вручили Довбыку награду лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона.

Следующий соперник римлян – сильное Наполи под руководством Антонио Конте, с которым Рома встретится уже после паузы на матчи сборных. Поединок запланирован на 24 ноября. Подробнее обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".