Дерлис отметился голом во втором матче подряд – экс-динамовец спас Олимпию от поражения

Бывший нападающий Динамо Дерлис Гонсалес продолжает забивать голы после возвращения на родину.

В матче против Серро Портеньо в рамках 6-го тура чемпионата Парагвая Гонсалес точным ударом на 33-й минуте сравнял счет, позволив Олимпии сыграть вничью 1:1.

Камбэк мечты на фоне ответа Роналду – еще один экс-игрок Динамо забил гол и унизил соперника в дебютном матче

В предыдущем туре Дерлис тоже забивал – его команда разгромила клуб с оригинальным названием "12 октября" (4:0). Отметим, что это были первые два матча для парагвайца в составе Олимпии.

Напомним, в начале февраля Динамо продало Гонсалеса в Олимпию. За 50% экономических прав на футболиста киевляне получили 5 миллионов долларов.

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення