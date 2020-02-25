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Дерлис отметился голом во втором матче подряд – экс-динамовец спас Олимпию от поражения

12:54 42 Читати українською
Дерлис отметился голом во втором матче подряд – экс-динамовец спас Олимпию от поражения
Дерлис Гонсалес / фото из соцсетей

Бывший нападающий Динамо Дерлис Гонсалес продолжает забивать голы после возвращения на родину.

В матче против Серро Портеньо в рамках 6-го тура чемпионата Парагвая Гонсалес точным ударом на 33-й минуте сравнял счет, позволив Олимпии сыграть вничью 1:1.

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В предыдущем туре Дерлис тоже забивал – его команда разгромила клуб с оригинальным названием "12 октября" (4:0). Отметим, что это были первые два матча для парагвайца в составе Олимпии.

Напомним, в начале февраля Динамо продало Гонсалеса в Олимпию. За 50% экономических прав на футболиста киевляне получили 5 миллионов долларов.

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