Дерлис может перебраться в Мексику

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Манчестер Сити разбил Вест Хэм: Зинченко с рекордом АПЛ, исторический дебют VAR, Ярмоленко не попал в заявку
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Динамо – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ – Хацкевич делает серьезные измененияУкраина — 16:14 293
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Вест Хэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко на пороге рекорда, Ярмоленко стал жертвой конфузаАнглия — 14:17 3189
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Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛАнглия — 12:00 266
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Неймар рассматривает возможность трансфера в Реал ради ухода из ПСЖ – клубы ведут активные переговорыФранция — 10:30 275