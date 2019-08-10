Дерлис может перебраться в Мексику

Арендованный у Динамо форвард Сантоса Дерлис Гонсалес может продолжить карьеру в Мексике.

Мексиканский гранд Америка заинтересована в подписании парагвайского нападающего киевского Динамо Дерлиса Гонсалеса, сообщает esto.com.mx.

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Помимо этого клуб заинтересован в подписании еще одного парагвайца – Алехандро Ромеро. На следующей неделе руководство попытается решить вопрос трансфера нового футболиста.

Гонсалес год назад перебрался в Сантос на правах аренды из киевского Динамо. В 2019 году забил лишь 1 гол.

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