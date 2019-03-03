Дерлис Гонсалес забил очередной гол за Сантос

Хавбек Сантоса Дерлис Гонсалес вновь отличился за свою команду.

Парагвайский футболист сыграл за Сантос в чемпионате штата против Оэсте. Вингер вышел на поле с первых минут, а на 62-й минуте забил гол, сделав счет 2:2.

Гонсалес может стать полноценным игроком Сантоса

К слову, команда парагвайца сумела на последней компенсированной минуте вырвать победу в поединке. Итоговый счет матча – 3:2. Заметим, что это уже 5 гол Гонсалеса в текущем сезоне за Сантос.

Цыганык: Динамо сможет заработать на трансфере Дерлиса

Напомним, права на Гонсалеса принадлежат киевскому Динамо, футболист выступает за Сантос на правах аренды, которая заканчивается летом 2020 года.