Дерлис Гонсалес прокомментировал возможное возвращение в Динамо

Нападающий Сантоса Дерлис Гонсалес рассказал о том, хочет ли снова защищать цвета киевского Динамо.

"Я был недоволен, потому что иногда играл, а иногда нет. У меня были проблемы с тренером.

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Хорошо, что в «Динамо» учли мои пожелания и отпустили в «Сантос», где я очень счастлив. Не хочу возвращаться в Украин", – сказал Дерлис Diario do Peixe.

Гонсалес выступал в составе Динамо с 2015 по 2018 годы и успел стать чемпионом Украины и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Летом этого года киевляне и Сантос обменялись Дерлисом и Витором Буэно.

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