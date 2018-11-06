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Дерлис Гонсалес прокомментировал возможное возвращение в Динамо

17:06 437 Читати українською
Дерлис Гонсалес прокомментировал возможное возвращение в Динамо
Дерлис Гонсалес / соцсети

Нападающий Сантоса Дерлис Гонсалес рассказал о том, хочет ли снова защищать цвета киевского Динамо.

"Я был недоволен, потому что иногда играл, а иногда нет. У меня были проблемы с тренером.

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Хорошо, что в «Динамо» учли мои пожелания и отпустили в «Сантос», где я очень счастлив. Не хочу возвращаться в Украин", – сказал Дерлис Diario do Peixe.

Гонсалес выступал в составе Динамо с 2015 по 2018 годы и успел стать чемпионом Украины и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Летом этого года киевляне и Сантос обменялись Дерлисом и Витором Буэно.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сантос Сантос Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес
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