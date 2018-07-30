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Дерлис Гонсалес получал предложение только от Сантоса

20:56 28 Читати українською
Дерлис Гонсалес получал предложение только от Сантоса
Дерлис Гонсалес / Фото ФК Динамо

Слухи об интересе других клубов к форвардe Динамо Дерлису Гонсалесу были спекуляцией.

24-летний нападающий не получал других предложений продолжения карьеры, кроме Сантоса, сообщает издание Sport Arena.

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Информация об интересе к Гонсалесу со стороны парагвайских клубов Олимпия и Серро Портеньйо, были лишь слухами, которые специально запускались в СМИ. Целью было повлиять на Сантос, который мог удовлетворить финансовые требования парагвайца.

По последней информации, нападающий уже договорился с бразильским клубом о переходе.

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