Дерлис Гонсалес получал предложение только от Сантоса

Слухи об интересе других клубов к форвардe Динамо Дерлису Гонсалесу были спекуляцией.

24-летний нападающий не получал других предложений продолжения карьеры, кроме Сантоса, сообщает издание Sport Arena.

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Информация об интересе к Гонсалесу со стороны парагвайских клубов Олимпия и Серро Портеньйо, были лишь слухами, которые специально запускались в СМИ. Целью было повлиять на Сантос, который мог удовлетворить финансовые требования парагвайца.

По последней информации, нападающий уже договорился с бразильским клубом о переходе.

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