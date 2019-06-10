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Дерлис Гонсалес отличился голом за сборную Парагвая

14:55 46 Читати українською
Дерлис Гонсалес отличился голом за сборную Парагвая
Дерлис Гонсалес в игре за сборную Парагвая

Парагвайский вингер Дерлис Гонсалес забил гол за национальную команду.

На 75-й минуте товарищеского поединка между Парагваем и Гватемалой Дерлис отметился голом с пенальти. Итоговый счет встречи – 2: 0 в пользу парагвайцев.

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Напомним, Гонсалес выступает за бразильский Сантос на условиях аренды, права на футболиста принадлежат киевскому Динамо, в которое вингер должен вернуться летом 2020-го года.

Дерлис Гонсалес попал в расширенный список сборной Парагвая на Копа Америка-2019

К слову, после перехода в Сантос парагваец сыграл за бразильскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал 5 результативных передач.

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