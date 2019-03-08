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Дерлис Гонсалес голом помог Сантосу добыть разгромную победу в Кубке Бразилии

17:23 6 Читати українською
Дерлис Гонсалес голом помог Сантосу добыть разгромную победу в Кубке Бразилии
Дерлис Гонсалес / фото из соцсетей

Хавбек Сантоса Дерлис Гонсалес вновь отметился забитым голом за свою команду.

Парагвайский вингер забил гол во втором матче подряд. На этот раз Дерлис помог Сантосу одержать победу в матче Кубка Бразилии против Америки Натал (4:0). На 35-й минуте Гонсалес открыл счет, сыграв на добивании.

Дерлис Гонсалес забил очередной гол за Сантос

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей в составе бразильского клуба, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, права на Гонсалеса принадлежат киевскому Динамо, футболист выступает за Сантос на правах аренды, которая заканчивается летом 2020 года.

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Мир Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес Сантос Сантос Видеоновости
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