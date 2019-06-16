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Копа Америка-2019: Дерлис Гонсалес голом не помог Парагваю победить Катар

16 июня 23:55 19 Читати українською
Копа Америка-2019: Дерлис Гонсалес голом не помог Парагваю победить Катар
Парагвай – Катар – 2:2 / AFP

Сборная Парагвая не смогла победить Катар в рамках 1-го тура группового этапа Копа Америка (2:2).

 

Копа Америка-2019, 1-й тур

Группа B

Парагвай – Катар – 2:2

Голы: Кардосо, 4, (пен.), Д. Гонсалес, 56 – Алмоэз, 68, Хухи, 77

Парагвай не смог победить Катар, ведя по ходу встречи в 2 мяча. Счет открыл Кардосо ударом с пенальти уже на 4-й минуте, а в начале второй половины динамовец Гонсалес удвоил преимущество своей сборной. Однако Катар сумел сравнять счет, Алмоэз и Хухи до 77-й минуты установили окончательный счет матча.

Аргентина неожиданно уступила Колумбии в центральном матче первого тура Копа Америка-2019

Таким образом, Парагвай и Катар набрали по 1 очку, расположившись на 2 и 3 местах в группе B.

blog_ava
Суркис написал открытое письмо Петракову
16 июня
1670
Теги
Мир Парагвай Парагвай Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Парагвай - Катар Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес Катар Катар
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