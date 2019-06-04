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Дерби требует за Лэмпарда 4 млн фунтов – на него претендует Челси

22:36 34 Читати українською
Дерби требует за Лэмпарда 4 млн фунтов – на него претендует Челси
Фрэнк Лэмпард / ФК Дерби Каунти

Лондонский Челси хочет пригласить Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, но Дерби требует 4 млн фунтов.

Дерби Каунти стремится получить компенсацию 4 млн фунтов за главного тренера Фрэнка Лэмпарда, сообщает Express.

Сарри намекнул на возвращение в Италию

Сейчас в СМИ активно распространяется информация, что наставник Челси Маурицио Сарри вскоре возглавит Ювентус, а на его место пригласят именно бывшего полузащитника "синих".

Дерби Каунти по итогам сезона 2018/19 вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, в котором уступил Астон Вилле, в тренерском штабе которой работает Джон Терри.

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