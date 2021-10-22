В составе обеих команды вышли арендованные легионеры из УПЛ – защитник Шахтера Давид Хочолава помогает Копенгагену, а Динамо "одолжило" Сидклея ПАОКу. Именно бразилец и открыл счет, головой замкнув подачу Живковича. Еще раньше Копенгаген оказался в меньшинстве – голкипера Грабару удалили за игру руками вне штрафной.

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Тот же Живкович удвоил преимущество ПАОКа на 38-й минуте. Датчане смогли отквитать лишь один гол благодаря Бьелю, который идеально поймал мяч в воздухе – 1:2.