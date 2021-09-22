Введение временной администрации обернулось для английского Дерби Каунти снятием очков и падением по турнирной таблице Первого дивизиона.

"Бараны" потеряли 12 очков из-за финансовых проблем, сообщает BBC.

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На Прайд Парк начала работать временная администрация. Делами Дерби теперь будут заведовать представители консалтинговой фирмы Quantuma. Кризисные менеджеры постараются стабилизировать финансовое положение "баранов", обеспечить в сотрудничестве с Английской футбольной лигой участие команды во всех матчах сезона, а также привлечь новых инвесторов. Из-за вызванных пандемией коронавируса экономических последствий Дерби понес убытки на 20 млн фунтов.

Отметим, что после снятия очков Дерби Каунти оказался на последней строчке Чемпионшипа. Теперь в активе подопечных Уэйна Руни -2 очка. До спасительной позиции – 9 пунктов.

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