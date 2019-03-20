Дерби Каунти, который возглавляет Лэмпард, выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец Дерби Каунти, который выступает в Чемпионшипе, Мел Моррис намерен продать клуб.

Моррис хочет найти инвестора, готового стать новым владельцем команды, у которой есть определенные долги, всего за 1 фунт, сообщает The Times.

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Пока официальных предложений о покупке не поступало. Это объясняется тем, что команда Фрэнка Лэмпарда в последнее время ухудшила свои результаты и сейчас занимает восьмое место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

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Напомним, что в последний раз Дерби Каунти выступал в Премьер-лиге в 2008 году. С тех пор клуб ежегодно приносит только финансовые убытки. Моррис владеет командой с 2015 года.