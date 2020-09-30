Форвард Гента Лоран Депуатр считает, что его команда не справилась с задачей в поединке с Динамо (3:0).

"Когда ты делаешь такие глупые ошибки против Динамо – не стоит надеяться на что-то позитивное. Нужно было лучше играть на обоих концах поля, действовать агрессивно. Мы справились с задачей, пропустили голы после грубых ошибок.

Да, я имел хороший шанс. Возможно, мог забить в один момент, но меня уже закрывал соперник, поэтому решил отпасовать. К сожалению, мы потеряли тот шанс. Если бы забили – возможно, вернулись бы в игру. Мы просто не реализовали свои моменты, в этом главная проблема", – заявил Депуатр в послематчевом комментарии.

Напомним, Динамо узнает своих соперников в групповом этапе ЛЧ первого октября, начало жеребьевки в 19:00.