"Это особый день для меня. Я очень взволнован из-за того, что стану частью этого клуба, этого стадиона. Все это прекрасно.

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Я надеюсь выиграть много трофеев, поэтому я перешел в этот великий клуб с очень богатой историей. Я только что вернулся из отпуска и должен сосредоточиться на своем деле. Хочу начать сезон успешно, постараюсь адаптироваться как можно быстрее.

Мне нравится атакующий футбол, нравится создавать моменты, отдавать голевые передачи и самому забивать. Стиль Барсы для меня идеальный, я счастлив.

С Куманом у меня прекрасные отношения, он придал мне уверенности в себе и помог, когда я был травмирован. Он настоял на моем переходе сюда, в лучший клуб мира. Я рад, что он здесь, и готов биться за него", – цитирует Депай Mundo Deportivo.

Напомним, последним клубом Мемфиса был Лион, цвета которого он защищал с 2017 года. К каталонцам Депай присоединился на правах свободного агента.

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