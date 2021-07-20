Депай объяснил, почему выбрал Барселону для продолжения карьеры
Нидерландский нападающий Мемфис Депай поделился первыми впечатлениями от приезда в Барселону.
"Это особый день для меня. Я очень взволнован из-за того, что стану частью этого клуба, этого стадиона. Все это прекрасно.
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Я надеюсь выиграть много трофеев, поэтому я перешел в этот великий клуб с очень богатой историей. Я только что вернулся из отпуска и должен сосредоточиться на своем деле. Хочу начать сезон успешно, постараюсь адаптироваться как можно быстрее.
Мне нравится атакующий футбол, нравится создавать моменты, отдавать голевые передачи и самому забивать. Стиль Барсы для меня идеальный, я счастлив.
С Куманом у меня прекрасные отношения, он придал мне уверенности в себе и помог, когда я был травмирован. Он настоял на моем переходе сюда, в лучший клуб мира. Я рад, что он здесь, и готов биться за него", – цитирует Депай Mundo Deportivo.
Напомним, последним клубом Мемфиса был Лион, цвета которого он защищал с 2017 года. К каталонцам Депай присоединился на правах свободного агента.
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