Депортиво не хочет мириться с результатами предыдущей кампании, в которой галисийцы понизились в классе.

Клуб из Ла-Коруньи требует отложить начало нового сезона, поскольку еще не завершен судебный процесс против Ла Лиги, информирует Marca.

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Депортиво позже всех провел последний тур прошлого розыгрыша Сегунды, поскольку в составе соперника (Фуенлабрады) обнаружили игроков с коронавирусом. Другие борцы за выживание свои поединки выиграли, поэтому даже победа не позволила "бело-голубым" избежать вылета.

Галисийцы убеждены, что изменения в календаре повлияли на шансы команд. Клуб собирается до последнего судиться с Ла Лигой и не будет начинать сезон 2020/21 до окончательного решения.

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