Удинезе и Лацио вернулись к идее приглашения 29-летнего уругвайца, информирует Tuttomercatoweb.

Суркис – о новом контракте Де Пены: Я не буду удерживать футболиста в Динамо, как в клетке

Итальянские клубы еще прошлым летом интересовались Де Пеной, однако тогда Динамо отказалось отпускать полузащитника. На этот раз позиции киевлян будут гораздо слабее, ведь хавбек становится свободным агентом в конце 2021 года. На Де Пену также претендует Бока Хуниорс.

Добавим, что уругваец перебрался в Динамо свободным агентом более двух лет назад. В прошлом сезоне он провел 33 поединка на клубном уровне, записав в свой актив 7 голов и 6 ассистов.

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