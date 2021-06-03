В рамках контрольного матча соперник Украины по Евро-2020 чудом спасся от заслуженного поражения сборной Шотландии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Франка де Бура провела очередной посредственный поединок. Шотландия дважды выходила вперед, но каждый раз ей отвечал Мемфис Депай. Особо отметим второй мяч нидерландца после удара со штрафного.

Нидерланды на последних минутах спасли ничью с Шотландией – Депай оформил дубль на фоне ужасной игры "оранье"

Напомним, что именно против "Оранье" свой первый матч на Евро-2020 проведет сборная Украины. Сегодня команда Андрея Шевченко получила наглядный ответ, кого в составе соперника стоит остерегаться прежде всего.