27-летний форвард Лиона не перейдет в расположение "кулес", если главный тренер Рональд Куман уйдет из команды, информирует Mundo Deportivo.

Депай объявил об уходе из Лиона – его видят в Барселоне

Депай также имеет предложение от Ювентуса, которое является финансово более привлекательным, но Мемфис хочет играть в Барселоне под руководством своего соотечественника. Именно Куман стал важным фактором того, что нападающий и каталонцы близки к окончательному заключению контракта.

К слову, в сезоне 2020/21 Депай провел в футболке Лиона 39 поединков во всех турнирах, в которых отметился 22-ю голами и 10-ю результативными передачами. Накануне голландец объявил об уходе из французского клуба.

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