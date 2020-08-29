Лидер французского Лиона Мемфис Депай намекнул на возможный переход в другой клуб еще в летнее трансферное окно.

"О будущем не думаю. Не знаю, проведу весь сезон в Лионе.

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Здесь я уже отыграл 4 или 5 лет и стал капитаном. Но если взглянуть на мою карьеруы, то в ней нет Лиги чемпионов. Поэтому я ничего не знаю на данный момент", – цитирует нападающего Goal.

Отметим, что Депай является одним из вариантов усиления атаки для нового наставника Барселоны Рональда Кумана. Они уже имеет опыт сотрудничества в сборной Нидерландов.

Накануне Лион уверенно одолел Дижон в первом матче сезона в Лиге 1. Депай оформил хет-трик и отдал "ассист" в эпизоде с автоголом соперника.

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