Стороны успешно завершили переговоры по переходу нидерландца на правах свободного агента, сообщает Marca.

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Депай согласился снизить финансовые аппетиты и готов перебраться на Камп Ноу. Единственное условие нападающего – сохранение Рональда Кумана на посту рулевого "блаугранас". Лидер Лиона и тренер хорошо знакомы по совместной работе в национальной команде. Фигура Кумана стала одной из причин уступчивости Депая в переговорах. Однако, если менеджмент Барсы решит расстаться с нидерландским специалистом, то придется снова сесть за стол переговоров с форвардом.

В нынешнем сезоне Мемфис Депай провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.

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