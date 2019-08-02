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Депай рассказал, почему не закрепился в Манчестер Юнайтед

14:50 74 Читати українською
Депай рассказал, почему не закрепился в Манчестер Юнайтед
Мемфис Депай в футболке МЮ / ФК Манчестер Юнайтед

Вингер французского Лиона Мемфис Депай вспомнил неудачный период в английском Манчестер Юнайтед.

"В тот период у меня была другая психика. Когда я играл за Юнайтед, мне было 21, а теперь 25, я стал более зрелым.

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Между футболом во Франции и Англии большая разница в скорости перемещения мяча. В Англии все происходит очень быстро", – цитирует Дапая Manchester Evening News.

Напомним, Манчестер Юнайтед подписал Мемфиса Депая летом 2015 года за 25 млн фунтов. В его активе лишь 33 матча в АПЛ, в которых он забил 2 мяча. В январе 2017-го он перебрался в Лион ориентировочно за 17 млн фунтов, где и сумел сполна раскрыться.

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Мемфис Депай Мемфис Депай Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лион Лион Франция
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