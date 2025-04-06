Коринтианс переиграл Васко да Гаму во 2-м туре бразильской Серии А.

Бразилия. Серия А. 2-й тур

Коринтианс – Васко да Гама – 3:0

Голы: Альберто, 12, Депай, 27, Жоау Виктор, 90 (автогол)

Удаление: Диас, 83

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На старте встречи Мемфис Депай отдал результативную передачу на Юри Альберто, а уже после забил и сам, сделав счет 2:0

Во втором тайме Коринтианс получил красную карточку, но эта неприятность не переломила ход поединка и в итоге команда Депая забила в третий раз под занавес матча.

После двух сыгранных туров в бразильской Серии А Коринтианс идет на первом месте, имея 4 балла в своем активе.

Напомним, что Депай перешел в Коринтианс в 2024 году на правах свободного агента после неудачных попыток заиграть в Барселоне и Атлетико.

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