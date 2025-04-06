Депай продолжает феерить в Бразилии – видео гола и ассиста звезды сборной Нидерландов
Коринтианс переиграл Васко да Гаму во 2-м туре бразильской Серии А.
Бразилия. Серия А. 2-й тур
Коринтианс – Васко да Гама – 3:0
Голы: Альберто, 12, Депай, 27, Жоау Виктор, 90 (автогол)
Удаление: Диас, 83
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На старте встречи Мемфис Депай отдал результативную передачу на Юри Альберто, а уже после забил и сам, сделав счет 2:0
Во втором тайме Коринтианс получил красную карточку, но эта неприятность не переломила ход поединка и в итоге команда Депая забила в третий раз под занавес матча.
После двух сыгранных туров в бразильской Серии А Коринтианс идет на первом месте, имея 4 балла в своем активе.
Напомним, что Депай перешел в Коринтианс в 2024 году на правах свободного агента после неудачных попыток заиграть в Барселоне и Атлетико.
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