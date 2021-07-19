Депай прилетел в Барселону, чтобы присоединиться к команде "блаугранас". По информации Mundo Deportivo, 27-летний нападающий пройдет медобследование и уже завтра, 20 июля, будет тренироваться со своими новыми партнерами.

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Официальная презентация нидерландца состоится уже в четверг, 22 августа, когда из Израиля вернется президент Барсы Жоан Лапорта.

Напомним, последним клубом Мемфиса был Лион, цвета которого он защищал с 2017 года. К каталонцев Депай присоединился на правах свободного агента. В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 37 матчей, в которых отметился 20-ю голами и 12-ю ассистами.

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