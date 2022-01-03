То, что Депай убрал из описания профиля Instagram информацию, что он игрок Барселоны, и удалил фотографию в футболке "блаугранас" с аватара, не свидетельствует о том, что футболист сменит клубную прописку, сообщает журналистка Елена Кондис в своем твиттере.

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Она отмечает, что такую информацию получила от источников из Барселоны. Интересно, что форвард Челси Ромелу Лукаку подобным образом намекает на возможный уход из Лондона – в профиле Facebook у него говорится, что бельгиец является игроком Интера.

Добавим, что Депай провел 21 матч за Барселону в текущем сезоне, у которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

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