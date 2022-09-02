Депай сообщил в своем твиттере, что решил остаться в Барселоне, несмотря на слухи о возможном уходе нидерландца.

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Интересно, что нидерландец потерял игровой номер – его "девятку" уже успели отдать Левандовски. Отметим, что "блаугранас" уже распрощались с Брейтуэйтом и ожидают переход Обамеянга в Челси.

К слову, Депай провел 38 матчей за каталонцев, в которых отличился 13 голами и 2 ассистами во всех соревнованиях.

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