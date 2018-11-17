Депай объяснил, почему решил исполнить пенальти в стиле Паненки

Вингер сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал свой забитый мяч в ворота сборной Франции в матче 5-го тура Лиги наций.

24-летний нападающий выполнил одиннадцатиметровый в конце матча в стиле чемпиона Европы-1976 Антонина Паненки, послав мяч над вратарем.

"Фактически игра была сделана, а их вратарь много раз выручал. Он прекрасно прыгал по углам, поэтому я подумал: "Попробую просто подсечь мяч". Получился хороший гол.

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Эта победа является свидетельством духа команды и мастерства игроков. Это доказательство, что у нашей сборной есть светлое будущее. Мы должны продолжать в том же духе. Это только начало", – цитирует Депая официальный сайт УЕФА.

Отметим, что победа над французами (2:0) позволила сборной Нидерландов приблизиться к триумфу в своей группе Лиги наций. В последнем туре "оранжевым" достаточно сыграть вничью с немцами, чтобы победить в группе А1.