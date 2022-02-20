Нападающий Барселоны Мемфис Депай может проверить свои силы в чемпионате Италии.

В услугах Мемфиса Депая заинтересованы Интер, Милан и Ювентус, сообщает Diario Sport.

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Сам 28-летний нидерландец предпочел бы остаться в каталонском клубе, но его не устраивает количество игрового времени, которое ему выделяет главный тренер. Если ситуация не изменится, Мемфис готов рассмотреть варианты с переездом в Серию А.

В нынешнем сезоне Депай провел 23 матча, в которых отличился 8-юголами и двумя ассистами.

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