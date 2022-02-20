Депай недоволен своим положением в Барселоне – на форварда претендуют три клуба Серии А
14:44 - Читати українською
Нападающий Барселоны Мемфис Депай может проверить свои силы в чемпионате Италии.
В услугах Мемфиса Депая заинтересованы Интер, Милан и Ювентус, сообщает Diario Sport.
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Сам 28-летний нидерландец предпочел бы остаться в каталонском клубе, но его не устраивает количество игрового времени, которое ему выделяет главный тренер. Если ситуация не изменится, Мемфис готов рассмотреть варианты с переездом в Серию А.
В нынешнем сезоне Депай провел 23 матча, в которых отличился 8-юголами и двумя ассистами.
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