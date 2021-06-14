"Приятно выиграть первый матч на чемпионате Европы. Мы сделали его необязательно волнующим. Безусловно, это был особый момент – спустя 7 лет еще один матч на большом турнире. С фанами на стадионе и семьей. Всегда прекрасно начинать с победы.

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Не могу сказать, что произошло после 2:0, мы посмотрим еще раз. Это не было так, что мы думали об уже достигнутой цели. Понимаем, что это запрещено.

В концовке оставалось мало времени. Фаны давали нам дополнительную силу. Должны оставаться с позитивным настроем. Работы много. Сейчас можно немного насладиться победой и сфокусироваться на следующем матче", – сказал Депай в эфире NOS.

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