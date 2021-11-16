Депай может покинуть Барселону – форвард не входит в планы Хави
Карьера нападающего испанской Барселоны Мемфиса Депая на Камп Ноу рискует ограничиться единственным сезоном.
Нидерландец может уйти из Барсы по инициативе Хави, сообщает Sport.es.
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Новый наставник "блаугранас" не в восторге от уровня Депая. Однако кадровые проблемы в атакующей линии каталонцев фактически делают невозможным уход форварда зимой. Скорее всего, Депай будет продан в летнее трансферное окно. Зимний трансфер возможен только при условии подписания замены.
К слову, в нынешнем сезоне Мемфис Депай провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. В данный момент нидерландский нападающий является лучшим бомбардиром Барселоны в сезоне.
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