"У нас замечательная команда, отличный коллектив. Не знаю, что произойдет в будущем, но знаю одно – я игрок Лиона, капитан команды. Поэтому для меня сейчас главное – это продолжать работать и побеждать.

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Если я буду думать о будущем, то потеряю концентрацию. Сейчас все мои мысли на 100% связаны с Лионом. Что касается интереса Барселоны, то я не могу сейчас говорить об этом, многие команды проявляют интерес, но в данный момент я в Лионе", – цитирует Депая L`Equipe.

Заметим, Мемфис стал трансферной целью Барселоны с приходом Рональда Кумана. В текущем сезоне в активе форварда Лиона 14 матчей в Лиге 1, шесть забитых мячей и четыре ассиста. Его контракт с "ткачами" завершается летом 2021-го.

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