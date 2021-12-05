Период игровой карьеры в составе испанской Барселоны может оказаться недолгим для нападающего Мемфиса Депая.

Форвард может покинуть "блаугранас" после первого же сезона, сообщает El Nacional.

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Депай недоволен, что Барса приступила к поискам нового исполнителя на позицию центрфорварда. Представители нидерландца начнут рассматривать предложения, если место их клиента в основе окажется под угрозой. Каталонцы могут пойти на продажу любимца Кумана, чтобы выручить средства на необходимые трансферы.

К слову, в нынешнем сезоне Мемфис Депай провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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