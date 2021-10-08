Игроки сборной Нидерландов пытаются немного развлечься во время подготовки к матчам отбора на ЧМ.

Защитник Дензел Дюмфрис стал жертвой жесткого розыгрыша нападающего Мемфиса Депая.

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Игрок Барселоны ждал партнера у двери гостиничного номера и громко вскрикнул, когда тот наконец вышел. Перепуганный Дюмфрис выдал забавный писк, спрятавшись в своей комнате. К слову, именно этот защитник забил победный гол Украине на групповом этапе Евро-2020.

В октябре Нидерланды проведут 2 матча отбора на чемпионат мира. Сегодня (8 октября) встреча с Латвией на выезде, а 11-го прием Гибралтара.

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