Лидер нидерландцев не забивал в ворота сборной Украины, но сумел привлечь внимание пресс-службы УЕФА. Его действия признаны лучшим моментом игрового дня на Евро-2020.

Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор матча

Антигероем эпизода стал центрбек Динамо Илья Забарный, которому Депай направил мяч между ног и вышел на ударную позицию. Бущан спас после удара Мемфиса.

Напомним, вчера в Амстердаме сборная Украины начала свой путь на континентальном первенстве. Команда Андрея Шевченко в ярком матче уступила Нидерландам. Хозяева Йохан Кройф Арены владели преимуществом в два мяча, но "сине-желтые" сумели отыграться. Однако в конце игры Дюмфрис забил победный гол для "Оранье".

Нидерланды – Украина: Ярмоленко с голом турнира пишет историю, райский футбол на старте Евро-2020 – Шевченко виноват