Депай дерзко пристыдил Забарного – момент дня на Евро-2020
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай в очередной раз продемонстрировал свой высокий класс.
Лидер нидерландцев не забивал в ворота сборной Украины, но сумел привлечь внимание пресс-службы УЕФА. Его действия признаны лучшим моментом игрового дня на Евро-2020.
Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор матча
Антигероем эпизода стал центрбек Динамо Илья Забарный, которому Депай направил мяч между ног и вышел на ударную позицию. Бущан спас после удара Мемфиса.
Напомним, вчера в Амстердаме сборная Украины начала свой путь на континентальном первенстве. Команда Андрея Шевченко в ярком матче уступила Нидерландам. Хозяева Йохан Кройф Арены владели преимуществом в два мяча, но "сине-желтые" сумели отыграться. Однако в конце игры Дюмфрис забил победный гол для "Оранье".
Нидерланды – Украина: Ярмоленко с голом турнира пишет историю, райский футбол на старте Евро-2020 – Шевченко виноват