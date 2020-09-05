Барселона готова подписать Депая, сообщает La Vanguardia со ссылкой на собственные источники.

Депай усомнился относительно будущего в Лионе – нидерландец интересен Барселоне

Каталонцам такой трансфер обойдется в 25 млн евро. В переходе заинтересован лично Рональд Куман, который работал с игроком в сборной Нидерландов. Форвард должен стать дублером Луиса Суареса в случае его ухода из Барселоны, который, к слову, выглядит очень вероятным, учитывая ситуацию в клубе.

Отметим, что Депай является одним из лидеров французской команды – в сезоне 2019/20 форвард провел за Лион 22 поединка во всех турнирах, отличился 15-ю голами и 2-мя ассистами.

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