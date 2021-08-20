"Все в команде были очень милы и облегчили мою адаптацию. Мне очень помог Пике, потому что у него хороший английский. Мне также очень весело с Альбой и, конечно, с Фрэнки де Йонгом и Дестом, я уже знал их. У нас классный коллектив.

Барселона не планирует отдавать вакантную десятку после ухода Месси

Месси? Я даже не успел с ним познакомиться. Он поздно вернулся в команду после Кубка Америки, и я не смог даже поздороваться с ним", – цитирует Депая El Periodico.

Напомним, 27-летний нидерландец перебрался в Барселону этим летом на правах свободного агента. В то же время Месси таким же образом перешел в ПСЖ. Депай уже имеет в своем активе один официальный матч за каталонцев – в рамках 1-го тура Ла Лиги против Реала Сосьедад (4:2). Мемфис отметился результативной передачей.

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