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Дентиньо вернулся в общую группу – игрок может сыграть против Мариуполя

11:51 12 Читати українською
Дентиньо вернулся в общую группу – игрок может сыграть против Мариуполя
Дентиньо / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Дентиньо вернулся к тренировкам с командой.

 

Полузащитник Шахтера Дентиньо провел тренировку в общей группе команды, передает Футбол News.

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Отметим, бразилец провел 4 матча в этом сезоне, отметившись 2 голами.

Напомним, Шахтер встретится с Мариуполем 25 августа, начало матча в 19:30.

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Шахтер - Мариуполь Дентиньо Дентиньо Шахтер Шахтер
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