Дентиньо: В матче против Динамо Загреб Шахтеру нужна только победа

Полузащитник Шахтера Дентиньо поделился мнением о выступлениях команды в чемпионате Украины, а также Лиге чемпионов.

"Наша команда очень хорошо выступает в чемпионате Украины. Шахтер показал, что имеет сбалансированный состав во всех линиях. Против Карпат мы достигли результата (3:0), который будет мотивировать всю команду.

Эпический ляп Пидкивки и шедевр Тете в видеообзоре матча Карпаты – Шахтер – 0:3

Как только судья дал финальный свисток во Львове, мы сразу же перевели мысли на предстоящий матч с Динамо в Загребе. Мы уже играли против них и увидели, что это отличная команда. Но в следующей игре нам нужна только победа и мы постараемся ее одержать", – заявил Дентиньо в комментарии Terra.

Напомним, поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Шахтер состоится в среду, 6 ноября, в хорватском Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Шахтер экспериментальным составом разгромил Карпаты, сыграв посредственный матч – дикий фейл Пидкивки и джокер Коваленко