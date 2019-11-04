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Дентиньо: В матче против Динамо Загреб Шахтеру нужна только победа

13:08 55 Читати українською
Дентиньо: В матче против Динамо Загреб Шахтеру нужна только победа
Дентиньо / фото: Шахтер

Полузащитник Шахтера Дентиньо поделился мнением о выступлениях команды в чемпионате Украины, а также Лиге чемпионов.

 

"Наша команда очень хорошо выступает в чемпионате Украины. Шахтер показал, что имеет сбалансированный состав во всех линиях. Против Карпат мы достигли результата (3:0), который будет мотивировать всю команду.

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Как только судья дал финальный свисток во Львове, мы сразу же перевели мысли на предстоящий матч с Динамо в Загребе. Мы уже играли против них и увидели, что это отличная команда. Но в следующей игре нам нужна только победа и мы постараемся ее одержать", – заявил Дентиньо в комментарии Terra.

Напомним, поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Шахтер состоится в среду, 6 ноября, в хорватском Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Шахтер Шахтер Лига чемпионов Динамо Загреб - Шахтер Дентиньо Дентиньо
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