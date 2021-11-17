Бывший полузащитник Шахтера Дентинью рассказал, что будет делать после того, как стал свободным агентом.

"Сейчас вернусь в Бразилию, отдохну месяц или два. Дальше буду решать со своим агентом. Еще много работы надо выполнить. Я еще достаточно долго могу играть. Считаю, что есть еще время. Бразилия или Европа? Не знаю еще, где буду играть. Пусть агент работает, а я буду решать", – поделился Дентинью в программе Один на Один на YouTube-канале Шахтера.

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Напомним, Дентинью подтвердил, что покидает Шахтер из-за завершения контракта. Последним матчем в составе "горняков" для него стал поединок 14 тура УПЛ против Колоса.

В общей сложности, бразилец выступал за "горняков" с 2011 по 2021 годы, отыграл в 197 поединках, в которых забил 29 голов и 16 ассистов.

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